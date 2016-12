Samla bygda til varm julekonsert

19. desember 2016 kl. 11:01 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Til vanleg er der ikkje kor på Nedstrand. I midten av november derimot, samlar syngelystne kvinner og menn seg til lange kveldsøvingar ein gong i veka fram mot jul. Siste helga før jula ringest inn, inviterer koret, med dirigent Arne Jon Myskja i spissen, til julekonsert i kyrkja. Det har blitt ein tradisjon at ein gjestartist deltar på konserten, i år var det Christina Bjordal som delte si kraftfulle stemme med nedstrandsbuen.

Benkeradene i Nedstrand kyrkje var tette av folk under julekonserten søndag. Dette er einaste førjulskonserten på Nedstrand, og det er ikkje til å stikke under stol at konserten ofte blir ein snakkis og eit høgdepunkt for folk i bygda.

Konserten var ein kombinasjon av nydelege soloar av Bjordal, som mellom anna leverte ein majestetisk versjon av «I Am a Poor Wayfaring Stranger», soloar frå lokale songarar og allsong.

