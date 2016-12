– Store ting er på gang

22. desember 2016 kl. 00:00 av Mona Terjesen

Det er som kjent Tysvær kommune som har tatt initiativet til ei stor, samla satsing på energi på Haugalandet, og både kommunar og aktørar har så langt vist seg både positive og engasjerte. No blir prosjektet for alvor løfta fram regionalt.

Stor takk

25. november inviterte initiativtakaren Tysvær til ei «Energisamling» og ein workshop, der fleire relevante og sentrale parter var til stades. Er Haugalandet klar for ei energisatsing? blei spurt under denne samlinga, og svaret er tydelegvis ja.

Då varaordførar Ola S. Apeland, i Sigmund Lier sitt fråvær, og Annette Sæther frå Haugaland Vekst la fram ei statusoppdatering under regionsrådet sitt møte fredag førre veke, var det berre lovord å hauste frå dei andre kommunane.

