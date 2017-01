Politilogg nyttårsaften

1. januar 2017 kl. 13:39

2200 – Vold på privatfest – Sauda

En ung mann på 17 år ble utsatt for vold på en privatfest i Sauda. Fornærmede, som var godt beruset, hadde fått ødelagt en tann og en blodig nese. En politipatrulje ble sendt til stedet. Mistenkte, en mann i begynnelsen av 20-årene, hadde stukket av, men hans identitet er kjent. Det er opprettet sak og fornærmede har fått legetilsyn.

2235 – Truet med å gå ut for å skyte – Kopervik

En beruset mann i 60-årene ringte nødnummeret og forklarte at folk skjøt rundt huset hans og at han ville ut og skyte tilbake med skytevåpen. Han nektet å akseptere vår forklaring om at lyden kom fra naboenes nyttårsraketter. Det endte etter hvert med at mannen ble innsatt i drukkenskapsarrest for å sove av seg rusen. Ingen anmeldelse.

2318 – Melding om sint mann med kniv – Haugesund

Et vitne meldte fra om at en sint mann med kniv hadde gått inn på en fest i en leilighet i Haugesund sentrum. Vi hadde raskt på stedet flere bevæpnede patruljer som tømte festen for festdeltakere og visiterte dem en etter en. Det viste seg å være en litt dramatisk melding og at det hadde vært en krangel etter at en mann hadde kommentert utseende til kjæresten til en annen mann på en negativ måte. Alle de

impliserte var i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-årene. Festen ble stengt av politipatruljen for å forebygge mer bråk.

0140 – Trusler mot polititjenestemenn – Haugesund

En mann i begynnelsen av 20-årene drakk på offentlig sted i Haugesund sentrum. Da han ble snakket til av patruljen nektet han å oppgi navn og han kvitterte med å komme med konkrete drapstrusler mot politifolkene. Han ble pågrepet og satt inn i arrest. Det som kunne endt med et vennlig tilsnakk resulterte i en alvorlig anmeldelse som han vil bli avhørt om søndag.

0144 – Sint mann i kø på utested – Haugesund

Vaktene på et av byens utesteder måtte ha hjelp av en politipatrulje. En sint gjest uten køkultur gikk til angrep på et av stedets vakter. Mannen, midt i 30-årene, ble pågrepet. Da han ble satt inn i arresten var han fortsatt sint på vakten på utestedet og kom med trusler om at han ville oppsøke han i ettertid. Det er opprettet sak og mannen vil bli avhørt søndag.

0145 – Mindreårige på pub – Sauda

Et skjenkested i Sauda kom over to unge inne i lokalet sitt. De hadde klart å lure seg forbi vaktene ved bruk av andres ID, men klarte ikke å lure seg til skjenking. Det er nok like greit siden guttene kun var 16 år og må vente i to år til før de kan bidra med klingende mynt i skjenkestedets kasse. Foreldrene er varslet av patruljen og hendelsen vil nok få et etterspill.

0150 – Full kvinne – Haugesund

Et relativt nygift ektepar endte i krangel ute på gaten i et boligområde øst i Haugesund. Kvinnen, som var i begynnelsen av 50-årene, ble innbrakt til drukkenskapsarrest fordi hun var så beruset at hun ikke kunne ta vare på seg selv og ville ikke bli tatt vare på av sin ektemann. Kun avrusing. Ingen straffesak.

0324 – Innbrudd på sykehuset – Haugesund

Brannvesenet mottok telealarm fra sykehuset som indikerte brann på psykiatrisk avdeling. Vi sendte flere enheter til stedet i det vi fryktet var en institusjonsbrann. Vel fremme viste det seg ikke å være brann, men en mann som hadde brutt seg inn på sykehuset. Mannen, i midten av 40-årene, var ikke behandlingstrengende og ble pågrepet og innsatt i vår arrest. Han er anmeldt for innbrudd og blir avhørt for det søndag.

0345 – Ordensforstyrrelse – Haugesund

En ambulanse ute på oppdrag ble vitner til et slagsmål i sentrum av Haugesund. To menn i 20-årene var de mest aktive og de ble anholdt av patruljene som kom til stedet. De er innsatt i drukkenskapsarrest og anmeldt for ordensforstyrrelse.

0519 – Overstadig beruset – Haugesund

En av våre patruljer kom over en mann som lå og sov på fortauet langs Karmsundgata. Mannen, i slutten av 20-årene, ble kjørt til legevakten. Han var så

beruset at et opphold i vår drukkenskapsarrest ikke var tilrådelig. Han ble lagt inn på sykehuset for videre oppfølging der.

0555 – Samboervold – Haugesund

En mann i begynnelsen av 50-årene ringte for å be politiet om hjelp til å få kastet ut samboeren sin. Vi sendte en patrulje. De ble møtt av et samboerpar hvor begge var beruset, konfliktnivået var høyt og ingen ønsket å flytte ut. Det endte med at mannen, som var den som ba om politiets hjelp, ble pågrepet for å ha krenket samboeren ved å dytte henne. Forholdene rundt dette vil bli nærmere belyst når saken etterforskes videre søndag, blant annet ved avhør av mannen.

I tillegg til disse oppdragene har vi vært på flere adresser rundt om i politidistriktet for å se til at bruken av fyrverkeri har vært forsvarlig, vi har avsluttet fester på grunn av støy og flere som har yppet til bråk i sentrumsområdene har fått pålegg om å forlate sentrum. Vi har ikke hatt kapasitet til å utføre alle oppdragene som har blitt meldt inn til oss og noen har måttet akseptere litt ventetid.

Antall innsatte i drukkenskapsarresten og antall avviklede oppdrag er indikatorer som sier noe om hvor travelt vi har det på de enkelte vaktsettene.

I år endte vi med 8 personer i arresten, som er noe bedre enn snittet for de 15 siste årenes nyttårsfeiring. Det er bedre enn i 2005 da det var 20 personer innom arresten den første natten i året og verre enn i 2012 da vi kun hadde 2 innom. Antall avviklede oppdrag har dette året også ligget omtrent på snittet for denne spesielle vakten.

I en slik oppsummering av vakten må vi også trekke frem at vi ikke har deltatt i noen oppdrag i natt hvor folk har mistet livet eller blitt alvorlig skadd.