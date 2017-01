Eit samla Vestland i eit nytt år!

4. januar 2017 kl. 13:41 - Lesarinnegg

Vi beklagar vedtaket i Rogaland på det sterkaste.

For Nord-Rogaland og Sunnhordland hadde eit positivt vedtak i Rogaland vore det beste. Vi har ein felles arbeidsmarknad, felles næringsliv og felles utfordringar i vår del av landsdelen. I dag går fylkesgrensa på kryss og tvers i vårt område. Eit felles Vestland hadde gjort dette langt enklare.

For avdelingsstyret i NITO er det også viktig at vi hadde stått langt sterkare saman som eitt Vestland når vi skal markere oss mot det sentrale austlandsområdet. Vi har utfordringar på i forhold til omstilling av arbeidslivet og auka tal på arbeidsledige. For å motverke dette er det betre å stå saman, fine gode løysningar og påverke sentralmakta for å få til endringar og meir pengar til Vestlandet. Det same gjeldt innanfor samferdsle-sektoren.

Vi registrerer også at sentrale politikarar på Haugalandet vil vurdere å gå over til Hordaland etter at Rogaland sa nei. Dette er noko vi i utgangspunktet støtter, og vi meiner at dette kan bidra til at fylkestinget i Rogaland etter kvart kjem på betre tankar.

Det vi i avdelingsstyret i NITO håpar på er at vi i slutten av 2017 kan slå fast at Vestlandet endeleg er samla, frå Sogn og Fjordane i nord til Rogaland i sør.

På vegne av avdelingstyret i NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland

Asbjørn Eik-Nes

Leiar