Soleklart NEI fra Nedstrand

4. januar 2017 kl. 22:33 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det ble på mange måter et godt møte mellom lokalpolitikere, skolefolk og rådmannen på den ene siden og lokalbefolkningen på den andre. Nedstrendingene ga klare signal om hvordan de ser for seg en levende bygd i framtiden. I de planene er det ikke rom for å flytte ungdomsskoleelevene til Aksdal.

– Vi tar med oss alle råd som er gitt her i kveld. Nå er det viktig at dere skriver ned disse meningene i dokumenter til høringen, slik at de følger saken videre fram til politisk behandling. Når det skjer er usikkert, men kanskje i god tid før sommeren, sa ordførere Sigmund Lier.

Buss

Det var transporten og tiden på bussen som bekymret de omlag 100 fremmøtte mest.

– Vi kan ikke la ungdommene våre sitte timevis på buss for at de skal gå på skole i Aksdal, når vi har en skole her som fungerer bra og leverer gode resultat år etter år. Dette er en svært dårlig ide, som vi håper høringen vil gi et tydelig svar på, var gjennomgangstonen i salen.

Møtet viste at det er et stort engasjement. Så vil tiden vise om lokalpolitikerne får de rådene med seg på veien som gjør at Nedstrand ikke blir en del av en ny ungdomsskole i fremtiden.

Saklig

Møtet var saklig og alle fikk slippe til med sine innspill. Tre ungdommer fra bygda fortalte om både bussturer, mobbing og det å bo på hybel. Det ble lagt fram tall på hvor langt det er med buss fra de ulike bygdene på Nedstrand og til Aksdal, og det ble gjort rede fra flere om hvordan det står til i skolen på Nedstrand i dag. En garantert lærerik kveld for de aller fleste både politikere og sambygdinger.

Mer om folkemøtet i avisen neste uke.