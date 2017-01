Sterling AS er historie på Frakkagjerd. No har den nye eigaren tatt bedrifta med seg til nye lokalar i Haugesund. Foto: Mona Terjesen

Har flytta

Dei fleste har nok lagt merke til at tidlegare Sterling (no Rom for Flere) er på veg vekk frå Frakkagjerd. Bedrifta er no på plass i midlertidige lokaler ved Biltilsynet.

5. januar 2017 kl. 00:41 av Mona Terjesen

Rom for Flere AS – avdeling Haugesund (tidlegare Sterling AS) har teikna ein husleigekontrakt og skal flytte inn i Nordsjø kontorpark i Haugesund når det første byggetrinnet er klart i november i år. Mens dei ventar på sine nye lokaler, flytter dei inn på nabotomta, fortel dagleg leiar Trond Hauge.

– Me har komme langt med flyttinga frå Frakkagjerd, og var fullt operative i nye lokalar 2. januar. I dei midlertidige lokala våre, får me disponere omlag 250 kvadratmeter med lager, showroom og kontor, seier han.

