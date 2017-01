Macron Vintercup heng i ein tynn tråd

5. januar 2017 kl. 15:16 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vinnarane i fjor Haugar er eit av sju seniorlag som har meldt seg. Det same har arrangøren Skjold sjølvsagt, men så er det verre. eit par lag frå Karmøy og frå Haugesund er det som nå gjer at talet på lag er halvert frå i fjor.

– Me veit ikkje kva som er årsaka. Snakka med Stegaberg og dei trudde dei var påmeldt, noko dei ikkje er. Så det kan i beste fall vere nokre slike misforståingar der ute. Det er ei grense for kor få lag som må vere med for at det blir cup i vinter. Eg vil ikkje seie kor den grensa går, men me er ikkje der nå, seier Henriette Goksøyr.

I juniorklassen er det endå tynnare. Berre fem lag ser på vintercupen som ei oppkjøring til sesongen.

– Ein cup med berre fem lag seier seg sjølv at ikkje er aktuelt. I fjor var det ti lag med og me håper sjølvsagt at fleire nå nyttar helga til å logge seg inn og melde på laget sitt.

Info om cupen finn ein her: http://skjoldil.no