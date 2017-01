Politilogg natt til lørdag

7. januar 2017 kl. 17:22

2318 – Trusler mot butikkpersonale – Haugesund

En mann i 50-årene, som er godt kjent av politiet fra tidligere, oppsøkte en dagligvarebutikk på Gard hvor han truet betjeningen verbalt. Det er tatt opp forklaring fra de ansatte, mannen ble pågrepet av en av våre patruljer og sitter nå i varetekt i påvente av avhør lørdag.

2332 – Førerkortbeslag – Bømlo

En patrulje fra UP gjennomførte en gjennomsnittsmåling av hastigheten til en bil som kjørte på Moster. Bilen ble målt til 122 km/t i 80 km/t sone og bilførerens førerkort ble beslaglagt på stedet. Bilføreren var en mann i begynnelsen på 20-årene.

0054 – To søstre tatt for bruk av narkotika – Haugesund

Ulike tegn og symptomer på bruk av illegale rusmidler gjorde at en patrulje ble oppmerksom på to utenbys søstre i 20-årene som var ute på byen i Haugesund. Ved nærmere kontroll viste det seg at begge kunne mistenkes for bruk av narkotika. Den ene av kvinnene var også i besittelse av mindre mengder narkotika. Saker opprettet og kvinnene løslatt.

0210 – Ordensforstyrrelse – Sveio

Et ektepar i 60 årene ble vekket av en mann som kastet en stein i veggen på huset deres like nord for Sveio sentrum. En hundepatrulje som var i nærheten ble sendt til stedet og ankom like etter. Gjerningsmannen, en mann i slutten av tenårene, forsøkte å løpe bort fra politiet. En lynrask politistudent innhentet mannen raskt og det ble derfor ikke behov for å sende ut politihunden. Mannen var beruset og kunne ikke gi noen god forklaring på hvorfor han hadde oppført seg slik som dette. Han er anmeldt for ordensforstyrrelse og innsatt i drukkenskapsarrest.