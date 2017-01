Tøff pulje for Skjold i Vintercupen

Åkra, Skjold og Haugar er tre av lagene i pulje 1 under årets Macron Vintercup. Stegaberg kom i pulje med blant andre Vard 2 og Avaldsnes. Vi var med på trekningen og her er de tre puljene.

11. januar 2017 kl. 19:12 av av Alf-Einar Kvalavåg

Pulje 1

Åkra

Skjold

Haugar 1

Nord

Rubbestadneset

Pulje 2

Avaldsnes

Vard 2

Stegaberg

Hemmingstad

Haugar 3

Pulje 3

Trott

Djerv 1919

Skudesnes

Kolnes

Juniorne skal spille i en pulje. Kampoppsett kommer senere på Skjold sine hjemmesider.

– En tøff pulje for Skjold, det må en vel si. Ellers ser jeg at det blir mange kjekke kamper i årets macron Vintercup som starter siste uka i januar og har finale i Grinde 18. mars, sier sportslig leder i Skjold Lasse Staurland.

Tysvær Bygdeblad var med på kveldens trekning som ble styrt av daglig leder Henriette Goksøyr.

– Viktig at noen er vitne slik at det ikke oppfattes som om noen blir favorisert. Jeg er mest glad for at så mange meldte seg til slutt. Nå gleder vi oss til kampene, sier hun.