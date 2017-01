Kontroll i Grinde

12. januar 2017 kl. 14:32

Statens Vegvesen stoppet 153 kjørtøy i perioden fra klokken 08.00 til 14.00. Fire førere brukte ikke bilbelte og to ble stoppet med for liten mønsterdybde i dekkene.

– I tillegg opplevde vi en som kjørte med en løs skiboks, og et par som ikke hadde sikret barne i bilen mer enn høyst nødvendig. Spesielt det med mønsterdybden bekymrer oss nå når det vinter, sier Ronny Kvalavåg i Statens Vegvesen.

Tre av de fire som fikk gebyr for manglel på bilbelte kjørte tunge kjørtetøy.

Ingen ble anmeldt eller fikk bilen avskiltet i kontrollen.