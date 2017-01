Ein av skulane på Nedstrand var Stranda skule, som blei tatt i bruk i 1938. Sjå kart over skulane nedst i saka. (Bilde henta frå Tysvær folkebibliotek lokalsamling)

Sjå kart over dei gamle skulane på Nedstrand

Tysvær bygdeblad vil i ein serie presentere gamle, nedlagte skular i dei ulike bygdene i kommunen. Krinsane var små og mange, det same var skulehusa. Kvar låg dei, kven gjekk der og kva har skjedd med dei etter at dørane blei lukka for siste gong?