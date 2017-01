Viktig å være abonnent

19. januar 2017 kl. 00:37 av av Alf-Einar Kvalavåg

Tjoland og familien i Grinde er faste lesarar av Tysvær Bygdeblad. Dei har betalt for eit nytt år og var dermed med i trekkinga av eit gåvekort på 15.000 kroner frå GoTo.

– Dette er jo heilt utruleg kjekt og passar svært godt. Me var i ferd med å finne oss ein sommartur hos nettopp GoTo. Nå legg me på desse pengane og finn oss ein knallferie, smiler Tjoland.

Me har i fleire år trekt ut ein vinnar av eit slikt gåvekort blant våre faste abonnentar. Skal det vere ei lokalavis i framtida, må me ha betalande abonnentar.

– Me har ei avis og det er Bygdebladet. Der finn me dei sakane som me er interessert i lokalt. Det er kultur, sport og politiske saker. Me har tre ungar i huset og dei er opptatt av sport og det å finne folk dei kjenner i avisa. Dei har vel vore med i eit par saker sjølv også. Slik eg vurderer det er ei avis i veka perfekt for oss. Då har me tid til å lese det meste som står der. I tillegg held me oss oppdatert på nett og Bygdebladet si Facebook-side. Men eg skjønar at me må betale skal me ha eit slikt godt lokalt tilbod i framtida, seier Tjoland.

Les heile saka i papiravisa

Kjøp avisa her