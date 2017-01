19. januar 2017 kl. 00:40 av Mona Terjesen

Dette bekreftar påmeldinga til gratisarrangementet «Tysværdagen», som for første gong går av stabelen kommande laurdag.

– Det er no over 80 påmeldte og stadig fleire kjem til. Dei er alle hjarteleg velkomne, me har god plass, seier ordførar Sigmund Lier, då me pratar med dei mandag denne veka.

– Det er heilt tydeleg at Tysvær er klar for denne dagen. Det er både behov og ønske om eit slikt arrangement – og ein slik arena. Me byrja planlegginga i oktober, fekk det vedtatt i formannskapet i november og i kommunestyret i desember. I slutten av desember sendte me ut invitasjonar, så det har gått ganske raskt. Likevel har så mange meldt seg på, nikkar varaordførar Ola S. Apeland, då me slår av ein prat med dei måndag formiddag.

