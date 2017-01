Stega-keeperen klar for AIL

19. januar 2017 kl. 22:05 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg har bare spilt i AIL i en sesong tidligere, så det er ikje akkurat min klubb. Men jeg bor jo her, så det blir litt lettare til og fra trening. En av grunnene er at det er en divisjon høyere og at de har på plass keepertrener her. Alt det var med på å ta avgjørelsen med å gå til AIL, sier Storesund.

AIL har fått på plass Alf Trygve Velde som trener nå og i følge Storesund så begynne det å se bra ut.

– Hva tenker du om Avaldsnes – Stegaberg i Vintercupen?

– det blir kjekt å spille mot «Stega» i vintercupen,og det blir kjekt å se gamle kjente igjen der borte. Gruer meg litt til å møta de for jeg tror Stegaberg har en veldig god stall i år, sier keeperen fra Karmøy som har hatt en formidabel utvikling de siste sesongene under blant andre Alf Nøkling.

Keeper Morten Mæland har sagt ja til å spille for Stegaberg også i 2017.

