Hus totalskadet i brann

24. januar 2017 kl. 09:14 av av Alf-Einar Kvalavåg

Brannmannskap fra både Tysvær og Haugesund rykket ut. Huset var allerede overtent og ikke til å redde da de første mannskaper kom fram.

Ingen personer skal ha blitt skadet i brannen, men et par hus i nabolaget ble evakuert på grunn av røyken. Huset ligget tett på to andre bygningen, men brannmannskapene klarte å unngå at brannen spredde seg.

Det er ikke kjent hva som er brannårsaken. Nå når dagslyset kommer ser en at huset er totalskadet.

Ferdig 07.00

Tysvær brannvesen rykket ut med ti mann. Fra Haugesund kom der 8-9 og brannen var slukket 04.20. Mannskap fra Tysvær drev etterslukking frem til cirka 07.00.