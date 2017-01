To spellemannominasjoner til Espevik-bygda

24. januar 2017 kl. 09:42 av av Alf-Einar Kvalavåg

I klassen «Urban» er Lido (Peder Losnegård) nominert med «Everything», men bygdas nyinnflytta rocker Erlend Hjelvik er nominert sammen med bandet «Kvelertak» i klassen «Rock» med «Nattesfred».

Spellemann 2016 går av stabelen i Oslo lørdag 28. januar 2017.

Da arrangeres det to eventer, ett på Sentralen og ett på Sentrum Scene. Begge sendes direkte i NRKs kanaler.

– ”Spellemann ønsker å øke synligheten for alle sjangere og nominerte og vi ønsker at alle priser skal få sin egen plass uten å bli redigert inn som fragmenter i ett event. I tillegg ønsker vi å spisse opptredener og innhold for ulike målgrupper. Derfor har vi i år valgt å dele Spellemann i to eventer; Spellemann Prisutdeling og Spellemannshow», sier styreleder Marte Thorsby.

ROCK

DEATH BY UNGA BUNGA PINEAPPLE PIZZA

HJERTESLAG VANNMANN86

KVELERTAK NATTESFERD

TUSMØRKE FØRT BAK LYSET

ÅRABROT THE GOSPEL

URBAN

CEZINANDO BARN AV EUROPA

KARPE DIEM HEISANN MONTEBELLO

LIDO EVERYTHING