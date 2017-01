Stegaberg – Avaldsnes 2-2

25. januar 2017 kl. 22:32 av av Alf-Einar Kvalavåg

Jan Reidar Tjøsvoll scoret fra straffemerket mot Kristian Storesund før kampstart. Den første halvtimen var det mye spill rundt midtbanen og lite sjanser.

Kent M. Bøe reduserte til 1-1, før Øyvind Stakland var sist på ballen da Stegaberg scoret sitt andre mål.

Thomas Andrè Jacobsen scoret kampen siste mål.

Fornøyd

– Vi skulle prøve en ny formasjon på midtbanen og det løste vi meget bra. Vi var godt med spesielt i 1. omgang. Så byttet vi ut ni etter pausen og det er fortsatt mye bra så dette var en opptur for oss. Samtidig fikk vi kjørt oss fysisk i det som var en veldig positiv kamp. I tillegg har jeg folk som ikke var med, så det er litt å gå på. Konklusjonen er at dette gir motivasjon til å jobbe videre, sier spillende trener Dag Frode Tønnesen.

Tidligere Skjold-spiller Jonas Risanger var kaptein for Avaldsnes.

– Litt kjedelige mål vi slipper inn. Straffe før kampstart og så er vi litt uheldige på 2-1. Jeg synes vi burde scoret et par til. Det blir litt vanskelig med mange bytter, sier Risanger.