Stegaberg er klar

25. januar 2017 kl. 11:10 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Her er årets første tropp, som en ser kjører vi en stor tropp på 20 mann. Ønsker at de som er tilgjengelig i dag skal få kjenne på det å spille kamp igjen. Vi mangler Rune Lindager (syk) og Glenn fjellet (jobb).

I troppen har vi med de nye for året: Torbjørn Steinsland, Terje Kristiansen og Alfred Bringedal. Samt Thomas Stølsvik som er flyttet opp i stallen fra Juniorlaget.

Stein Erik Kvamen blir Stegaberg-spiller når overgangen fra Nord går i orden (har tillatelse fra Nord å bruke han vinter frem til overgangen er formelt er i orden). Vidar Hovland er et «gammelt» men meget kjekt bekjentskap i klubben, han har lyst, ambisjoner og planer om å være med for fullt i år, sier trener Dag Frode Tønnesen som er meget fornøyd med årets tropp så langt..

– Ennå kan det komme noen fjes, sier Tønnesen lurt.

Kampstart kl 20.00, Frakkagjerd kunstgress. Motstander er Avaldsnes.

Troppen:

Dag Frode Tønnesen

Espen Førland

Espen Tørresdal

Jan Reidar Tjøsvold

Kjetil Bjørkheim

Morten Mæland

Petter Lønning

Terje Kristiansen

Magnus Grindheim

Erik Frøyland

Ørjan Hagland

Øyvind Stakland

Håkon Mannsåker

Stein Erik Kvamen

Torbjørn Steinsland

Alfred Bringedal

Thomas Stølsvik

Christoffer Kydland

Thomas Mæland

Vidar Hovland