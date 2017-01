Årets spellemannvinnere

28. januar 2017 kl. 23:02 av av Alf-Einar Kvalavåg

01. Barnemusikk Superbarna Hipp Hurra

02. Blues MK’s Marvellous Medicine MK’s Marvellous Medicine

03. Country Darling West Vinyl and a heartache

04. Danseband Torgeir og kjendisene En runde til

05. Elektronika Biosphere Departed Glories

06. Folkemusikk/Tradisjonsmusikk Anders Røine Kristine Valdresdatter

07. Indie The Switch The Switch Album

08. Jazz Nils Petter Molvær Buoyancy

09. Klassisk TrondheimSolistene REFLECTIONS

10. Metal Okkultokrati Raspberry Dawn

11. Popgruppe Highasakite Camp Echo

12. Popsolist AURORA All My Demons Greeting Me As A Friend

13. Rock Kvelertak Nattesferd

14. Samtid Ensemble neoN neoN

15. Urban Karpe Diem Heisann Montebello

16. Viser Frida Ånnevik Her bor

17. Åpen Klasse Susanna Triangle

18. TONOs komponistpris Gjermund Larsen Trio Salmeklang

19. Tekstforfatter Cezinando Barn av Europa

20. Årets Nykommer/Gramostipend Astrid S C21

21. Årets Album Karpe Diem Heisann Montebello

22. Årets Musikkvideo Aurora I Went To Far

23. Årets Produsent Cashmere Cat

24. Årets Låt Alan Walker Faded

25. Årets Spellemann Marcus & Martinus

26. Hederpris Arve Tellefsen