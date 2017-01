Den store gigabitefesten

28. januar 2017 kl. 18:27 av av Alf-Einar Kvalavåg

Destination Six 2017 er navnet på årets arrangement som er det 10. i rekken. Det skal konkurreres og spilles til langt ut på dagen i morgen.

– Vi er godt fornøyd med årets arrangement. Nær 330 ungdommer er nå online og skal kjempe om flotte premier, eller bare kose seg og spille. Alt virker som det skal og stemningen er god, sier Torstein Saltvedt.

Han er en av cirka 25 i crewet som står bak arrangementet.

– Det konkurreres i: Counter-strike: Go, League of Legens, HearthStone og Rocket League. Totalt er det premier for 40.000 kroner, forteller Saltvedt.

Vi traff en gjeng fra Tysvær. Les mer om hvordan de har hatt det i papirutgaven på torsdag.