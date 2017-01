Promille

29. januar 2017 kl. 20:01

Tysvær: Me har nett no stoppa ein mannleg bilførar i 60-åra i promillekontroll. Han blåste til for høg verdi. Ny prøve på stasjonen og sak. Me har teke ny utandingsprøve på politistasjonen. Den hadde og for høg verdi. Me tek førarkortet og saken får rettsleg etterspel.