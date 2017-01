Seier nummer 50 bak faren sin hest

30. januar 2017 kl. 20:45 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det var i V65-spillets 2. avdeling at tysværhesten «Kringeland Enok» (2. valget) og Kringeland Eriksen kom de nødvendige centimetrene foran «Sager’n» og Gunnar Austevoll.

Dette var duoen sin tredje strake seier.

– Gratulerer med seieren Johan, og stas at det ble bak en familiehest, la pappa Geir Eriksen ut etter at triumfen var i havn på Klosterskogen.

2017 har vært et jubelår så langt for den unge travkusken fra Grinde. Og suksessen ble fulgt opp i 4. avdeling hvor han var millimetere fra seieren med «Will Teddy» som ble slått på målstreken av «B.H. Faksen» og kusk Dag-Sveinung Dalen.

Jubel

– Det ble en en helt perfekt kveld dette med 1. og 2. plass på to av mine stallhester. Er jo helt perfekt at jeg vant bak en familiehest. Var et tøft løp hvor «Sager’n» kom sterkt. Men jeg kjørte mitt tempo og mitt eget løp og holdt unna. I tillegg ble det en 2. plass i dag og en 2. plass i går, begge tapt med svært liten margin. Ingen tvil om at 2017 har startet svær bra, sier Kringeland Eriksen.

Og slikt blir det jubel av. Målet for sesongen er 15 seiere med egne hester.

– Nå har jeg to i januar. Ganger jeg det med 12, ja så ligger jeg foran skjema. Nå har jeg passert 50 seiere og det var et lite delmål, sier kusken.

Kveldens premier var på småpene 19.000 til hestenes eiere. «Will Teddy» trenes av Kringeland Eriksen og eies av Rudolf Roland.