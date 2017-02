Markerte bålaksjonen til Norges Bondelag

1. februar 2017 kl. 08:21 av Tysvær Bondelag

Meldinga går til angrep på markedsordningen og forslår avvikling på egg, geitemjølk og korn .

Markedsordningar gir bonden sikkerheit for å få seld produkta sine til ein forutsigbar pris.

Med forslaga aukar risikoen for bonden, bondens innflytelse i verdikjeda vert svekka og et resultat er at kjedene får sterkare makt.

Avstanden til pakkeri, meieri og mølle får stor betydning – resultatet blir en konsentrasjon av produksjonen på sikt.

Forenklingar vil bety mindre målretta ordninger

Bondelaget vil bruke jorda der den ligg og då trenge me eit mangfaldig landbruk

For å utnytta dette potensialet må me ha en politikk med gode verktøy

Mange av forslaga til regjeringa går ut på å fjerne verktøya som har ført oss dit me er i dag

Ordet avvikling er nemnt 55 gonger i meldinga – me vil heller forsterka og forbedra politikken for å kunne produsere meir mat over heile landet.

Bondelaget opplever at regjeringa med si melding er på kollisjonskurs med både Storting og forbrukar – i tillegg til næringa.

Dett er litt av grunnen til at bønder over heile landet tenne varselbål i dag.

