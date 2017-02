Høyringane om skule har strøymt inn

Høyringsfristen i ungdomsskulesaka er nå over, og Ordførar Sigmund Lier er fornøgd med at så mange har delt si meining om saka med kommunen.

2. februar 2017 kl. 00:12 av Ingvild Rørtveit Myklebust

– Me har fått mykje høyringar. Målet var å nå ut bredt, med FAU-møte, nettsakar og fellesmøte. Denne saka har skapt stort engasjement, og god diskusjon. Me har heile tida sagt «hugs å sende inn høyringar», seier ein optimistisk og positiv ordførar.

Denne oppmodinga har folk tydelegvis følgt, og nå står jobben med å kategorisere høyringar for tur.

Les heile saka i papirutgåva.

Kjøp avisa her