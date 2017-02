Seks mål, seks målscorere

2. februar 2017 kl. 22:26 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vintercup Terningkast 4 Skjold 6 (2)

Åkra 2 1 (1)

Macron Vintercup

Grinde kunstgress

0-1 Erik Rutledal (str. 0)

1-1 Håvard Hovland (1)

2-1 Vegard Steinsland (13)

3-1 Jonas Staurland (52)

4-1 Berge Ohm (58)

5-1 Svein Kristian Vierdal (80)

6-1 Roald Berge (88)

Dommer: Erlend Dalaker, Ferkingstad

Tilskuere: 30

Erik Rutledal åpnet scoringene fra straffemerket før kampen da Åkra 2 hadde sjansen på grunn av divisjonsforskjellen. Men 0-1 ble til 1-1 før det var gått to minutter. Håvard Hovland var på rett sted etter en keepertabbe og sørget for en tidlig utligning. Vegard Steinsland sørget for at det 2-1 til pause, i en omgang hjemmelaget styrte.

– Jeg synes vi leverte en bra omgang. Var vanskelig å vite hvordan vi skulle takle dette laget, som hadde mange rutinerte og gode fotballnavn, men som heldigvis ikke var så galde i at vi presset høyt og satte fart. Vi skapte mange sjanser, men fikk bare to mål. Likevel var det mye bra, sier Skjold-trener Håkon André Waage.

Rant inn

I andreomgang falt tempo og nivået på kampen. Stadig flere valgte å gjøre det på egenhånd.

– Totalt sett var det helt greit. Vi kjørte 3-5-2 hele kampen og jeg fikk se spillere som fungerte sammen i sine roller. 6-1 er jeg godt fornøyd med for det var kjekt at vi klarte å score en del mål, noe vi har slitt litt med. Godkjent er vel konklusjonen på dette, sier Waage.

Neste uke er det vintercup mot Nord og treningskamp mot Halsnøy.

Mer om kampen, med blant annet et comeback og en debutant i papiravisa på torsdag.