Terje Kristiansen (bak) var iskald rett for slutt og sikret uavgjort for Stegaberg mot Milenko Caceres og hemmingstad. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ny uavgjort for Stegaberg

Scoringer av Terje Kristiansen og Rune Lindanger sørget for at Stegaberg og Hemmingstad spilte 2-2 i Vintercupen.

3. februar 2017 kl. 21:16 av av Alf-Einar Kvalavåg

Vintercup Terningkast 4 Stegaberg 2 (1)

Hemmingstad 2 (1)

Vintercup

Frakkagjerd kunstgras

0-1 Dino Brakic (25)

1-1 Rune Lindanger (36)

1-2 Edin Dedic (52)

2-2 Terje Kristiansen (88)

Dommer: Aleksander Vermundsen, KIL

Tilskuere: 35

Gjestene fra Hemmingstad var gode lenge, men ikke lenge nok mot Stegaberg. Hjemmelaget jobbet seg sakte men sikkert inn i kampen. Uavgjort ved pause ble til uavgjort til slutt.

– Det ble en kamp som viste at det var mye muskler og løping som måtte til. De var gode en stund, men de siste 20 minuttene var det vi som hadde presset og fikk en fortjent utligning. Slike kamper er lærerike for oss. Vi fikk prøve nye spillere og de viste at det skal bli kamp om plassene på serielaget i år, sier spillende trener Dag Frode Tønnesen.

Vertene tok ledelsen ved Dino Brakic. Så viste debutant Rune Lindanger seg frem med en flott scoring og det sto 1-1 til pause.

– Synes vi gjør en god kamp. Begge lag ville trille ball og spille fotball. I 10-er-rollen på Stegaberg trives jeg godt og må få si det var en kjekk omgang jeg spilte. Dette lover bra, sa Lindanger.

Dabbet av

Gjestene var tilbake i ledelsen etter 52 minutt. Edin Dedic scoret men så snudde kampen litt karakter.

– Vi kom mer til mot slutten av kampen. Mot slutten jaget vi en utligning og den fikk vi to minutt før slutt. Som sagt fortjent og nå har vi to strake uavgjort mot gode motstandere, seier Tønnesen.

Mer om kampen og vintercupen i papiravisen på torsdag