Nattens politilogg

Politilogg for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

4. februar 2017 kl. 10:57

Kl 2344 Utenlandsk mann i 30 årene innbrakt kraftig beruset. Befant seg i nærheten av hotell på grensen mellom Hgsd og Karmøy. Sjømann som ventet på å mønstre på. Mulig han så på kvelden som en siste sjans for en fest og feilberegnet litt. Blir tatt vare på av politiet inntil noenlunde edru. Vi vil sørge for at han ikke blir akterutseilt på morgenkvisten.

Kl 2350. Dame 26 innbrakt fra Leirvik og ransaket grunnet mistanke om bruk av narkotika. I besittelse av mindre mengde. Erkjente bruk og besittelse. Dimittert etter avhør.

Kl 2354. Melding om at ordensvakt på utested i Hgsd var slått av gjest. Mistenke, en mann på 41 år fra Vindafjord blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Beruset men ble sendt hjem i taxi.

Kl 2354. Mann 73 år stoppet på Karmøy som fører av bil. Spytt-prøve indikerte bruk av amfetamin. Til legevakt for prøvetaking. Dimittert etter prøver og avhør. Dog uten førerkort og med straffesak på kjøring i påvirket tilstand.

Kl 0020 var flere personer involvert i krangel slagsmål i Haraldsgata. Slag var utdelt i flere retninger uten at noen av dem ønsket å anmelde. En god del beruselse i bilde. Lite fornuftig å få av forklaringer. En 18 år gml gutt ble fratatt en batong mistenkelig lik politiets. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Kl 0032. Beruset mann på 38 år lå og sov på benk i sentrum av Hgsd. Godt beruset. Kjørt hjem av patrulje.

Kl 0154. Gjest slo ordensvakt på utested i Hgsd da han ble nektet adgang. Mann på 54 år innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Ikke anmeldt av ordensvakten. Blir anm av politiet for ordensforstyrrelse og må sove av seg rusen.

Kl 0213 ble beruset mann kjørt hjem i Sauda. 76 år.

Kl 0218. Bil med 4 menn stoppet i Leirvik sentrum. De 3 passasjerene blir anm for bruk og besittelse av mindre mengde narkotika. Urinprøver tatt. Dimittert etter avhør.