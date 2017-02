Tysvær Brass ble nummer 12

4. februar 2017 kl. 22:10 av av Alf-Einar Kvalavåg

3. divisjon ble vunnet av Sørum, men Tysvær Brass og dirigent Martin Kinn ble dessverre ropt opp lenge før det. 88 poeng og en 12. plass kan bety nedrykk for Tysvær sitt voksenkorps. De spilte stykket «The Raid» (Oliver Waespi).

– Vet du noe om reglene for nedrykk, Tore Gard?

– Det betyr nok dessverre det, for det er fire korps som rykker ned med de nye reglene. Stemningen er litt laber akkurat nå, men vi har jo uansett gjort fremgang siden Siddis, sier leder for korpset Tore Gard.

– Dette må være en stor nedtur etter all øvingen og den flotte fremføringen i går?

– Det er helt sant. Hadde jo håp om å komme på øvre halvdel.

Tysværbuer

Kjetil Djønne spilte for Eikanger Bjørsvik og vant Elitedivisjonen (96 p) foran Stavanger Brass (95,75 p) med Frank Roger Haukås blant musikantene.

Kleppe musikklag med Sandra Helen Andersen Gard og Rebekka Tysse i korpset ble nummer 6 med 90,5 poeng.