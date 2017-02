Følelser og innlevelse på UKM

5. februar 2017 kl. 19:31 av Jorunn Bjørndal Lilleland

— UKM er bra for å vise frem hva en kan for de som vil og som synes det er gøy å opptre, forteller Emilis Petronis etter foretillingen. Han var kveldens eneste klassiske innslag.

— Det er mye følelser og innlevelse i klassisk musikk, og det er derfor jeg liker å spille det, sier han før en venninne løper opp til ham og gir han en klem.

Han blir stadig avbrutt av venner og kjente som kommer for å skryte av ham. Det er tydelig at 14-åringen har imponert publikum med sin tolkning av Måneskinnssonaten. Han har spilt piano i tre år og var også med i UKM også i fjor.

Han elsker å opptre, så da passer det nok veldig fint at han får bli med videre videre til Fylkesmønstringen 28. – 30. april.

— UKM er noe av det kjekkeste jeg er med på, og jeg blir helt sikkert med neste år også, smiler Petronis.

28. til 30. April åpner Liadal og Tysværtunet igjen dørene for UKM. Denne gangen kommer 200 ungdommer som skal delta på fylkesmønstringen.

Disse kom videre til fylkesmønstringen:

Scene:

Olina Teistedal Vikre (15) go Silje Gamst (15) – «Treat You Better» (to vokal og flygel)

Emilis Petronis (14) – «Måneskinnssonaten, Sats 1» (flygel)

Kristine Hopland (14) – «The Storm» (vokal og flygel)

Utstilling:

Mona Al – Hilal (16) – «Space Dog» – maleri

Vilde Davidsen (16) – «Forbilde» – serie med 4 bilder, digital tegning