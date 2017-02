Hadde forventet mer enn 2 meter

5. februar 2017 kl. 22:04 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg tenker at det var et steg i riktig retning, men at det er veldig skuffende og alt for dårlig. Har trent godt i vinter, og har vært god på trening. Hadde forventet mye høyere enn dette. Vanskelig å være særlig fornøyd, sier Gelius Eikje som var hele 12 centimeter bak norgesmesteren Ivan Kristoffer Nilsen, BUL,IL. Frederik Jahr, Tyrving IL tok sølv med samme høyde som tysværbuen, men han hadde to færre riv på veien til 2.00 meter i Ulsteinvik.

– På trening er jeg bortimot toppnivå, så jeg hadde forventet å nærme meg 2.15 innendørs. Og det er jeg ikke i nærheten av nå, oppsummerer HIL-hopperen.