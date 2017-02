Ny natt, ny logg

5. februar 2017 kl. 15:15

Kl 2329. Fest med mindreårige avsluttet og tømt på Åkra. Vil bli fulgt opp av forebyggende gruppe i ettertid.

Kl 2330. For n-te gang var politiet ved gml meieriet etter melding om råning. Denne gangen blir gutt anmeldt for å ha kjørt lett MC på 1 hjul rundt på området.

Flere andre sjåfører fått tilsnakk/advarsel.

Kl 2350. Gutt 18 år bortvist fra sentrum av Sauda frem til daggry. Vært aggressiv og dum.

Kl 0020. Gutt 18 kjørt hjem fra sentrum av Sauda. Beruset. Blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Kl 0028. Mann slått ned utenfor en privatadresse i Karmsundgt i Hgsd. Fornærmede, gutt på 24 år, tatt med av amb for sjekk. Foreløpig kjent skade er kutt i hode. Mann 46 ble pågrepet på stedet og innsatt i varetektsarrest. Det er foretatt en del taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Mistenkte blir avhørt søndag formiddag.

Kl 0122 ble bil stoppet på E39 v/Heiane på Stord. Da patruljen ba om vognkort oppdaget de et våpen i hanskerommet. Viste seg å være en Soft Gun.

Fører av bilen formant om at politiet setter liten pris på at noe som likner så mye på et ordentlig våpen blir oppbevart i hanskerommet.

Kl 0124. Melding om truende adferd på en privatadresse på Stord. Ved patruljens ankomst hadde det mannlige problemet forlatt stedet. Påtruffet 30 min senere. Ulike forklaringer på hva som egentlig hadde skjedd. Fremstod etter hvert som søskenkrangel og mannlig part tok tilhold annet sted for natten.

Kl 0140. Mann 20 år pågrepet i Hgsd sentrum. Gikk løs på politiet med spark og spytting. Beskrevet som rabiat.

Denne mannen var vi i kontakt med like før midnatt på en privatadresse i Tysvær etter melding om bråk. Festdeltagerne var da i ferd med å ta seg til Hgsd. Mistenkte fikk et pålegg av politiet om ikke å oppsøke Hgsd sentrum.

Blir anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann. En av de som var på patruljen fikk en «lårhøne» som resultat før det ble tatt kontroll på ham.

Han er også mistenkte for bruk av dopingmidler i tillegg til å være beruset.

Innsatt i varetekt og vil bli avhørt søndag morgen.

Kl 0148. Beruset mann på 40 år bortvist fra Hgsd sentrum frem til daggry. Vært ufin mot kvinnelige gjeste på utested i Hgsd. Også kranglet med vaktene.

Kl 0224. Klage på høy musikk fra indre kai av Hgsd. Klagen kom fra beboer på Risøy. Støy kontrollert av patruljen. På et av utestedene på indre kai ble vaktene pålagt å holde dørene lukket.

Kl 0250. Mann i 20 årene fra Stord blir anmeldt for bruk av narkotika. Avhørt og erkjente forholdet. Deretter dimittert.

Kl 0311. Mann i starten på 50 årene kjørt hjem i Hgsd. Ble noe trett på vei hjem og la seg til å sove på fortau i Skjoldavegen.