Har du vore «Tore på sporet»?

7. februar 2017 kl. 19:23 av av Alf-Einar Kvalavåg

I denne forestilinga fortel han for fyrste gang historiene bak den fantastiske tv-suksessen. Han tar oss med med på ei magisk reise i tid, rom og følelsar.

– Strømøy deler dei mest spesielle øyeblikka i si «Tore på Sporet» historie. Saman med bilete og film, blir dette ei nær og sterk oppleving. Her blir nok publikum med på latter og ganske sikkert også ei tåre eller to i augekroken, fortel kulturhusleiar Øystein Simonsen.

Me veit at mange har leita etter slekt og venner. Nå er me på jakt etter ein eller to som vil fortelje om si oppleving. Dei sakene som kjem på trykk blir belønna med gratisbillettar til showet.

– Det som hadde vore ekstra spennande sett med Tysvær-auge er om det er nokon som har prøvd å spore om slektninger i USA som har fulgt i Cleng Persson sine fotspor. Enten i gamal eller nytid. I dagens Internettverd er alt blitt lettare, men historiene kan være like sterke.

Har du ei slik historie å fortelje eller kejnner du nokon me bør kontakte?

e-post: post@tysver-bygdeblad.no

telefon/SMS: 52777775

