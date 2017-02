Denne gjengen er klar for årets første kamp. Foto: Asbjørn Bakken

Falkeid klar for treningskamp

8. februar 2017 kl. 20:43 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jevnt godt oppmøte rundt 15 mann hver gang. Vert å merke seg er comeback fra Jan Egil Kallekodt. Øystein Odland inn som hjelpetrener og Tor Gismarvik fortsatt hovedtrener for laget.

De to treneren er optimistisk for årets sesong, skriver lagleder Asbjørn Bakken i en melding.

Spiller første treningskamp borte mot Vedavåg 2 førstkommende lørdag kl 13.00.

Disse spillerene har vært jevnt på A-Lagstreningene til nå i år. I tillegg et par nykommere som er litt usikre enda:

Bertin Gismarvik

Christoffer Rasmussen

Johan Tysvær

Sander Susort

Øystein Odland

Fredrik Olaussen

Fredrik Svendsen

Geir Espevik

Jan Egil Kallekodt

Johan Markus Håland

Johannes Vikre

Jonas Mokleiv

Knut Austerheim

Kristian Alvestad

Mischa Mompati

Sindre Bakken

Stian Helgeland

Stian Kallekodt

Vetle Aareskjold

Espen Knutsen

Kevin Nordgård

Stian Knutsen

