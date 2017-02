Oppstart for Førreparken

9. februar 2017 kl. 00:55 av av Alf-Einar Kvalavåg

Tysværbuen Kjetil Alvheim har ein finger med i mange av prosjekta til Odd Hansen Prosjekt, og er svært godt nøgd med at det nå er byggestart i Førre.

– Det er alltid spesielt når ein startar eit slikt prosjekt heilt frå botn av, og dei første gravemaskinane rullar inn på tomta. Me har denne gongen knytt til oss Vassbakk & Stol, som me har hatt fleire store prosjekt saman med dei siste åra. Nå skal tomta ryddast og gjerast klar. Så skal det lagast grøfter, mellom anna til ein ny straumkabel, før det blir gjort klart for murarbeid, forklarer Alvheim.

