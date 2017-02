Søderlund skadet – igjen

En strekk i låret setter Alexander Søderlund ut av spill den neste måneden. Skaden oppsto i Saint-Étiennes 0-1-tap mot Nice. Dermed spøker det for Europa League-kampen på Old Trafford.

9. februar 2017 kl. 09:21 av av Alf-Einar Kvalavåg

Søderlund ble byttet inn for Cristophe Galtier mot Nice i det 74. minutt onsdag, men ble skadd nesten umiddelbart og måtte ut sju minutter etter, skriver VG og siterer både NTB og TV2.

Det er snakk om en strekkskade, en skade Søderlund akkurat var i ferd med å bli kvitt. Etter den gode kampen sist, kom gårsdagens kamp antagelig for tett på for tysværbuen.

Dermed ryker sannsynligvis bortekampen i Europa League mot Manchester United for spissen. Den kampen går 17. februar. Returen hjemme er 22. februar.