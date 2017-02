Storseier mot Djerv 1919

9. februar 2017 kl. 22:49 av av Alf-Einar Kvalavåg

Falkeid damer – Djerv 1919 7-2 (1-1)

Målscorere: Malene Sørenes 3, Tomine Vikre 2 og Solveig Egge 2.

Falkeids lag:

Lena Dybdal, Ida Sofie Bakken(Inger Marie Lien 45min), Katrine Åsheim, Tonje Nordtveit ( Tonje Medhaug 45 min), Stine Liknes (Ida Aspen fra 70min), Solveig Egge, Hannah Telle, Ida Aspen (Julie Kaltveit fra 45 min), Stine Askeland, Malene Sørenes (Karoline Nybru), Tomine Vikre.

– I første omgang var det litt for mye pasningsfeil til at vi kan være helt fornøyde. I andre omgang går Djerv opp i 2-1 før vi får se en rekke nydelige angrep fra Falkeid sine damer og hele 6 mål slik at sluttresultatet ble 7-2. Djerv stilte ikke sitt beste lag, men jentene kan være fornøyde med seieren over Per Andre Øritzland jenter, sier trener Olav Askeland.

Falkeids beste var Solveig Egge, mens alle kan være fornøyd med sin innsats!

Neste kamp blir mot Avaldsnes sitt rekrutt lag, lørdag 18. Febr. Kl 14.00 på Troppene.