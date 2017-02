Målløst for Skjold

11. februar 2017 kl. 13:29 av av Alf-Einar Kvalavåg

Begge lag hadde sine sjanser, og kanskje var hjemmelaget nærmest seieren, men ingen fikk mål og det endte målløst mellom de to lagene.

Skjold manglet en rekke spillere i kampen og det bar spillet litt preg av. Halsnøy hadde flere gode spillere som holdt et godt nivå. Med andre ord en god treningsøkt for begge.

Vi har bedt trener Håkon André Waage oppsummere kampen i stikkordsform:

Mange endringer pga. skader, reise og enkelte som hadde fått fri. Gav en del spillere som har til nå fått lite eller ingen spilletid på de to første kampene i vinter. ,Både Mats, Sondre, Håkon og Hilberg kom rett fra 2 uker på jobb.

Kampen sett under et bar preg av dårlig samhandling som igjen førte til veldig liten rytme i angrepsspillet. Likevel skapte vi nok sjanser til å sette både 3 og 4. Hovedsakelig på dødball og innlegg.

Det mest positive er at gutta fikk seg en god kondisjonsøkt samt få kjenne enda mer på kamptempo. Men det skal sies at enkelte ikke presterte så bra som de må gjøre om de ser for seg spilletid i år. Skal være så ærlig å si at jeg er skuffet over en del av spillerne som hadde en god mulighet til å vise seg frem i dag.

På torsdag spiller vi om puljeseieren i vintercupen mot Nord, satser på både spillmessig og resultatmessig bedre da.