Disse møter Vard 2

13. februar 2017 kl. 09:40 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Etter to uavgjorte mot god motstand så møter vi et bra ungt Vard 2 lag. Tipper at vi i denne kampen vil møte et lag med mye fart og godt trente unggutter som løper mye. Blir spennende å se hvor vi står i forhold til tempo. Vi mønstrer en sterkt tropp i dag. Fokuset vårt i dag er å bygge videre på holde og spille ball i laget, samt være ekstremt gjenvinnings orienterte, sier trener Dag Frode Tønnesen

og fortsetter:

– Går for en ny god prestasjon hvor alle drar i samme tau, mest mulig samtidig. Klarer vi det, så skal Vard få merke «stegablod». Vi er sultne på seier etter to uavgjorte.

Vard 2- Stegaberg Kl 20.00 på gymnasbane 5

Dag Frode Tønnesen

Jan Reidar Tjøsvold

Kjetil Bjørkheim

Morten Mæland

Petter Lønning

Terje Kristiansen

Erik Frøyland

Øyvind Stakland

Håkon Mannsåker

Stein Erik Kvamen

Alfred Bringedal

Thomas Stølsvik

Christoffer Kydland

Glenn Fjellet

Torbjørn Steinsland

Rune Lindanger

Espen Førland

Espen Tørresdal

Kjøp avisa her