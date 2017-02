Kringeland Enok og Johan kringeland Eriksen først over målstreken på Momarken i kveld. Foto: Rikstoto.no

Til topps igjen

14. februar 2017 kl. 20:38 av av Alf-Einar Kvalavåg

De to var favoritter i V65-spillets 4. avdeling og vant med en hestelengde ned til nummer to «Stumne Jo» og Hans Chr. Holm. Dette var «Kringeland Enok», som eies av Geir Arne Eriksen, sin fjerde strake seier. For Kringeland Eriksen var dette årets 3. seier på 15 starter i år, og hans 8. pallplass.