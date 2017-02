Stegaberg unngikk tap

15. februar 2017 kl. 22:30 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 3 Haugar 2 2 (1)

Stegaberg 2 (1)

Macron Vintercup

Sakkestadbanen

1-0 Øyvind Blålid (str 0)

1-1 Glenn Fjellet (27)

2-1 Eirik Støle (72)

2-2 Christoffer Kydland (75)

Haugar 2 begynte kampen med et straffespark, som Øyvind Blålid satte i mål. Glenn Fjellet utlignet omtrent 30 minutter ut i 1. omgang. 1-1 sto seg til pause.

I andre omgang skulle Stegaberg snu kampen, men slik gikk det ikke. Etter 27 minutter var Haugar i ledelsen igjen. Målscorer denne gang var Eirik Støle. Heldigvis ble Stegaberg reddet av fjorårets trener Christoffer Kydland. Etter en drøy halvtime fastsatte han sluttresultatet til 2-2. Det betyr at Stegaberg har fire kamper uten tap i Vintercupen og skal være klare for sluttspillet.

Stegaberg:

Dag Frode Tønnesen

Jan Reidar Tjøsvold

Kjetil Bjørkheim

Morten Mæland

Petter Lønning

Terje Kristiansen

Øyvind Stakland

Håkon Mannsåker

Stein Erik Kvamen

Alfred Bringedal

Thomas Stølsvik

Christoffer Kydland

Glenn Fjellet

Rune Lindanger

Espen Førland

Espen Tørresdal

Ørjan Hagland

Kenneth Kristiansen