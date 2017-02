Talentfulle Opsøen vant i Bergen

For kort tid siden arrangerte Gneist Idrettslag i Bergen, Pingvinlekene i Leikvang friidrettshall.

16. februar 2017 kl. 10:44 av Hans Tore Stensen

Over 700 deltagere fra Tromsø i nord til Lyngdal i sør, fra hele 39 forskjellige idrettslag var representert.

Blant deltakerne fant vi Tysværjenta Hedda Opsøen, som eneste deltaker fra Stegaberg idrettslag. Opsøen stilte til start i hele 6 øvelser i klassen Jenter 12, og viser godt igjen på resultattabellene; 1. plass 60m, 1. plass 600m, 2. plass 200m, 2. plass 60m hekk, 3. plass kulestøt, og 4. plass lengdehopp.

På spørsmål om hvorfor hun drar helt til Bergen for å delta i friidrettstevne svarer Tysværjenta at hun liker å konkurrere, og å reise. Så da kombinerer hun gjerne dette for å få utfordringer, og treffe andre som driver med friidrett.