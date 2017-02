Nattas politilogg

19. februar 2017 kl. 12:34

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

2245 – Utøvd vold mot familiemedlem – Karmøy

Politiet måtte rykke ut til en bolig på Karmøy etter at en mann i 30-års alderen hadde utøvd vold mot en i familien. Personen kom ikke til skade, men mannen ble pågrepet og sak er opprettet. Han vil bli avhørt i løpet av søndagen.

2320 – Ungdomsfest ute av kontroll – Haugesund

Politiet måtte rykke ut til en bolig hvor det var minst 40 ungdommer på fest. Politiet fikk avsluttet festen hvor deltakerne var i alderen 16-18 år. Politiet vil følge opp dette i ettertid da det skal ha blitt utøvd vold mot en 16 år gammel gutt.

2345 – Overstadig beruset mann – Haugesund

Politiet måtte ta hånd om en mann i 20-års alderen som hadde sovnet på et fortau i sentrum. Han ble geleidet inn i en cellebil og kjørt hjem.

2355 – Slagsmål på privat fest – Karmøy

Politiet måtte rykke ut til en fest på Karmøy etter melding om slåssing. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet etter å ha slått til 2 menn som var gjester på festen. Den ene fornærmede måtte oppsøkte legevakten for kontroll, men fremstod bare som lettere skadd. Politiet har avhørt flere vitner og siktede vil bli avhørt søndag formiddag.

0010 – Beruset kvinne kjørt hjem – Karmøy

En kvinne i 20-års alderen ble kjørt hjem av politiet da hun nektet å forlate et utested på Karmøy. Hun ble overlatt til sin mor, sak ikke opprettet.

0014 – Politiet måtte avslutte fest – Haugesund

En fest i Haugesund sentrum måtte avsluttes da naboer ikke fikk sove. Innehaver av leiligheten avsluttet festen og roen ble igjen opprettholdt.

0035 – Vold mot offentlig tjenestemann – Karmøy

Politiet rykket ut til en privat fest på Karmøy etter at det ble meldt om slåssing mellom flere festdeltakere. En 18 år gammel mann ble pågrepet etter at han hadde vært involvert i et slagsmål. Under pågripelsen utøvde mannen vold mot politiet uten at de involverte tjenestepersonene ble nevneverdig skadet. Mannen sitter nå i politiets varetekt og vil bli avhørt i løpet av søndagen.

Fra samme sted ble en 17 år gammel gutt kjørt hjem til foreldrene. Han vil bli anmeldt for forulemping og hindring av offentlig tjenestemann. Kalte politiet for diverse ukvemsord etc.

0140 – Boligbrann i Skudeneshavn – Karmøy

Nødetatene rykket ut til melding om brann i en vertikaldelt tomannsbolig i Skudeneshavn. Brannvesenet var først på stedet og den ene boenheten var da overtent. Det var 2 menn i 30 og 50-års alderen tilstede i den enheten hvor brannen mest sannsynlig brannen brøt ut. Disse ble fraktet til Haugesund sjukehus da de hadde pustet inn røyk og mannen i 50 års alderen hadde også fått en mindre brannskade. Fra den andre boenheten ble det evakuert 2 kvinner som ikke kom til skade. En kvinne som kom til stede måtte tilses av lege da hun hadde pustet inn røyk.

Et nabohus med 2 personer ble evakuert da det var fare for at brannen skulle spre seg. Brannvesenet måtte kjøle det ned for å unngå spredning.

Begge boenhetene har store brannskader og kriminalteknikere vil undersøke åstedet ved en senere anledning. Politiet holder på med avhør slik at brannårsaken på dette tidspunkt ikke er kjent.

0155 – Ikke etterkommet pålegg fra politiet – Haugesund

En mann i 20-års alderen ble innbrakt til arresten etter at han ikke etterkom pålegg fra politiet om å forlate sentrum. Han hadde ved flere anledninger plaget dørvaktene etter at han ikke var ønsket som gjest. Sak opprettet.

I løpet av natten har flere personer blitt bortvist fra Haugesund sentrum samt i Etne og på Stord. Disse var involvert i mindre alvorlige hendelser.