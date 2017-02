Nå blir det fart i Aksdalskrysset

22. februar 2017 kl. 20:35 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det var skikkelig feststemning på rådhuset da det ble klart at Tysvær får forskuttere bygging av ny rundkjøring i Aksdal. Departementet sa endelig ja. Stortingsrepresentant Helge Thorheim (Frp) får mye ære for at det ble ja, og alle på Rogalands-benken har stått på for Tysværs søknad. Krysset mellom E 134 og E39 blir sett på viktig at med forskudd fra Tysvær så kan dette arbeidet settes i gang og antagelig stå ferdig mot slutten av 2018.

– Det var en utrolig god følelse å få telefonen fra helge i går. dette har me ventet på så lenge og dette krysset har vært en knute for alle prosjektene som er i dette området. Nå håper vi at Statens Vegvesen raskt får ut anbudspapir og at det bli graving her senere i 2017. Et kryss her åpner for bussterminal, den italienske landsbyen, utvikling av Aksdal Senter og etableringen til Albatross. Veistrukturen i Aksdal vil også kunne utvikles, sa en svært fornøyd Tysvær ordfører.

– Dette vil også åpne for etableringene av teknisk sin uteseksjon i Aksdal Næringspark, og vi ser for oss å flytte utstyr ned dit når arbeidet med bussterminalen tar til, sier rådmann Arvid S. Vallestad.

