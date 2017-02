Skjerpet seg i tide til seier

23. februar 2017 kl. 21:49 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 5 Skjold 6 (2)

Skudenes 3 (3)

Vintercup

Grinde kunstgras

0-1 Thomas Thorsen (str. 0)

1-1 Tor André Eskevik (10)

1-2 Fredrik Haugen (11)

2-2 Vegard Steinsland (30)

2-3 Fredrik Haugen (34)

3-3 Sander Hettervik (str. 46)

4-3 Sander Hettervik (61)

5-3 Hilberg Nemeth (78)

6-3 Hilberg Nemeth (82)

Dommer: Stian Eikeskog, Karmsund

Tilskuere: 30

I 1. omgang var Skjold-spillerne tidvis tafatte og gjorde mange dårlige valg over hele banen. Det straffet seg gang på gang mot hardtarbeidende karmøybuer. Det var slett ikke ufortjent at gjestene fra 5. divisjon ledet ved pause.

– Vi gjør det vanskelig for oss selv med dårlige løsninger og for dårlig press. Dette er et lag som er så godt at vi måtte opp et hakk for å vinne over de. Heldigvis gikk det bedre og bedre og etter pause hadde vi kontroll, sier Skjold-trener Håkon André Waage.

God start

Etter en kort pause og med et par bytter fikk Skjold straffe etter ett minutt. Sander Hettervik var sikker og utlignet til 3-3. Kvarteret senere var det 4-3 til Skjold, ved samme Hettervik, som kom inn etter pause. En annen innbytter, Hilberg Nemeth scoret de to siste i kampen og 6-3 både ser ut som og er en solid seier.

– Jeg synes vi hadde en grei 1. omgang og en god 2. omgang. Selv fikk jeg scoret mitt første a-lagsmål for Skjold og det er jo kjekt. Vegard (Steinsland) la inn et innlegg som jeg styrte i mål. Det har vært en vei å gå før jeg ble klar for spill, på grunn av diverse skader, men nå føler jeg at jeg er en del av laget sa Tor André Eskevik som scoret hjemmelaget sitt første mål.

Dermed er Skjold klar for semifinale i sin egen vintercup. Vi oppdaterer med motstander når det er klart.

Best på Skjold i kveld var Jonas Staurland, Sander Hettervik, Sondre Bådsvik og Tollak Emil Gismarvik.

Mer om vintercupen i vår neste papiravis.

Kvartfinaler Macron Vintercup:

Trott – Stegaberg 7-1 (Øyvind Stakland for Stegaberg)

Hemmingstad – Rubbestadneset 3-0 (Ajdin Brakic og Anel Hopovac 2)

Djerv 1919 – Haugar 3-2 (Målscorere Djerv 1919: Are Søderlund, Bjørnar Madsen og Haakon Vaaga. Haugar: Steffen Iversen og Jan Fredrik Jakobsen)

Skjold – Skudenes 6-3

Semifinaler:

Trott – Skjold

Djerv 1919 – Hemmingstad

Semifinalene skal være spilt innen søndag 12. mars.

Finalen spilles i Grinde lørdag 18. mars.