Tett på 6. klasse

23. februar 2017 kl. 00:38 av av Alf-Einar Kvalavåg

Gahr Støre som besøkte fleire kommunar på Haugalandet hadde bedt om skulebesøk i Tysvær. Og elevane i Grinde imponerte han.

– Dei kom med svært relevante og gode spørsmål om både skule og nasjonal politikk. Slike møte som dette betyr mykje for meg, og det er kjekt å sjå engasjementet, sa AP-leiaren.

Og det var skikkeleg spenn i spørsmåla. Tema som skulekantine, I-padar, pengar og kva ein politikar tener stod på lista over det Gahr Støre måtte svare på.

– Når det gjeld spørsmål om skulekantine og skulemat så er eg veldig for det. Eg trur det er viktige element i skulekvardagen som gjer at elevane kan fungere på topp. Eg er også svært interessert i koding og bruk av tekniske hjelpemiddel. Difor er det kjekt å høyre at elevar på Grinde skule er brukarar av dette. Tekniske hjelpemiddel må vere noko ein brukar for å oppnå mål, og ikkje berre sit og trykkar på, sa Gahr Støre.

