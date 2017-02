KPB Eiendom AS utvider i Haugaland Næringspark

24. februar 2017 kl. 09:13 av av Alf-Einar Kvalavåg

KPB Eiendom er eid av Birkeland Maskinentreprenør AS. Bjelland AS kjøpte 1. januar 2016, 50 % av aksjene i Birkeland Maskinentreprenør AS. Planen for framtiden er at Birkeland Maskinentreprenør AS skal drive sin virksomhet fra Gismarvik, uttaler Kai Peder Birkeland, daglig leder.

Selskapet driver med entreprenørvirksomhet. Vi har vår hovedvirksomhet over hele Haugalandet, men har også hatt oppdrag i andre fylker. Maskinparken holdes oppdatert med utskifting og stadig fornying til moderne utstyr, sier Kai Peder. Flere av våre maskiner er GPS-styrte. Vi har mekanisk verksted og utstyr til å vedlikeholde og reparere de fleste feil.

Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark er svært fornøyd med at KPB Eiendom AS og Birkeland Maskinentreprenør satser stort på Gismarvik.