Lido slipper remix av «Crazy»

Låtskriver, produsent og artist Lido er uten tvil ett av Norges største multitalenter. Nå slipper tysværbuen et remixalbum.

24. februar 2017 kl. 10:22 av av Alf-Einar Kvalavåg

I 2016 slapp han konseptalbumet «Everything», som han livepremierte under Coachella. Han har også produsert album for Alt-J, Banks, Chance the Rapper, Cashmere Cat og Halsey. Første singel ut fra albumet «Everything» var singelen «Crazy».

Nå er Lido klar med remixalbum av «Everything», som slippes 3. mars. Første spor ut er «Crazy» remixet av australske Alison Wonderland som slippes i dag.