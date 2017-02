Nattens stikkord: Ordensforstyrrelse

Politiet har hatt en travel natt. Her er loggen.

26. februar 2017 kl. 11:24

Stord: Ordensforstyrrelse: Kl.2300. To menn 23 og 24 år involvert i ordensforstyrrelse/slagsmål/skadeverk på Stord. Innsatt i arrest. Anmeldes for ordensforstyrrelse/skadeverk, forulemping og hindring av off. tj.mann.

Haugesund: Narkotika: Kl. 2330: 3 menn i 20 årene pågrepet og innsatt i arrest siktet for overtredelse av narkotikalovgivningen. Samtlige anmeldes.

Karmøy: Vold mot off. tj. mann/Ordensforstyrrelse: Kl. 0107. Melding om slagsmål/ordensforstyrrelse i Åkra sentrum. Mann i slutten av tenårene, mann og kvinne i begynnelsen av 20 årene og mann i midten av 40åra involvert i slagsmål. To personer har oppsøkt legevakt. Politiet ble utsatt for vold ved ankomst stedet. Samtlige innsatt i arrest. Saken etterforskes av Karmøy L.ktr.

Haugesund: Ordensforstyrrelse: Kl. 0120: Beruset mann 19år involvert i slagsmål/ordensforstyrrelse på utested. Innsatt i arrest. Anmeldes.

Haugesund: Ordensforstyrrelse: Kl. 0130: Beruset mann 23år involvert i ordensforstyrrelse på utested. Innsatt i arrest. Anmeldes.

Stord: Ordensforstyrrelse: Kl. 0150: Beruset mann 51år bortvist fra utested.

Haugesund: Ordensforstyrrelse: Kl.0250: Beruset mann 22år bortvist fra utested.

Haugesund: Ordensforstyrrelse: Kl. 0330: Beruste mann 27år yppet til bråk, bortvist fra Hgsd sentrum.

Stord: Urinering på off. sted: Kl. 0316: Mann 29 år anmeldt for urinering på offentlig sted.

Haugesund: Slagsmål/Kroppsskade: Kl. 0340: Beruset mann 26år innsatt i arrest etter å ha slått til en mann i Hgsd sentrum.