Dette er et vårtegn, uansett hva vær vi har. Snøklogger på Vorå på Nes. Foto: Solveig Øie

Vil du ha vår?

Vi er kommet til mars og mange «klør i fingrene» etter å begynne i hagen. Snøen i går var et lite tilbakeslag for de med grønne fingre. Men hjemme hos Solveig Øie på Vorå på Nes er det i alle fall kommet et sikkert vårtegn.