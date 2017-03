Kraftig vind tok teltet

Det store teltet som var satt opp i Aksdal for å huse unger i vinterferien ble i løpet av natten og morgentimene i dag tatt av vinden. Tre og en lyktestolpe ble tatt med i kollapsen.

5. mars 2017 kl. 10:38 av av Alf-Einar Kvalavåg

Dette var altså synet som møtte morgenfuglene i Aksdal i dag. Det har vær kraftige vindkast også langs kysten.

det er verre i fjellet. Nå klokken 10-30 er det meldt at E134 over Haukeli er stengt med Rv 7 over Hardangervidda har kolonnekjøring.